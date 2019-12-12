СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-12T09:30:39+03:00

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Под Смоленском полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске, сообщает Росгвардия. Молодой человек выдал себя вызывающим поведением.

- Полицейские получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из кафе Вязьмы. Персонал пояснил, что мужчина, находясь в помещении кафе, скандалил, выражался нецензурной бранью и отказывался покидать заведение, но узнав о вызове наряда группы задержания, быстро скрылся, - сообщили представители службы.

Через некоторое время молодой человек был задержан. Им оказался, местный житель и, как выяснилось, он был в розыске по подозрению в совершении краж.

Ранее в Смоленской области изъяли более 38 кг наркотиков. Все вещества были обнаружены в ходе спецопераций, при проверке личных вещей у людей, вызвавших подозрения, в «закладках» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU