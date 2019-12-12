2019-12-12T09:44:38+03:00
Общество

Жителя Смоленской области не пустили к семье из-за долга за ЖКУ

Мужчина долгое время не оплачивал квитанции, накопив 270 тысяч долга
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: региональное управление судебных приставов.Фото: региональное управление судебных приставов.
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Жителя Смоленской области не пустили к семье заграницу из-за долга за ЖКУ, сообщает региональное управление судебных приставов. Мужчина долгое время не оплачивал квитанции, накопив 270 тысяч долга. За должником числилось несколько жилых помещений.

В беседе с приставом мужчина божился, что оплатит все после возвращения из поездки, ведь ему срочно нужно уехать по семейным обстоятельствам, но сотрудники отказались снять запрет на выезд из страны.

- По полученным ответам с регистрирующих органов мужчина являлся гражданином другого государства и периодически приобретал авиабилеты для перелета на родину. В этот раз ему пришлось погасить все 270 тысяч накопленного долга, а также 19 тысяч рублей исполнительского сбора, чтобы увидеть родных, - рассказали в УФССП.

Ранее под Смоленском полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске за кражи. Молодой человек выдал себя вызывающим поведением в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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