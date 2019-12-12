СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-12T10:34:30+03:00

В Смоленске на улице Багратиона сбили 12-летнего мальчика. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске на улице Багратиона автомобиль «БМВ» сбил 12-летнего мальчика, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 19.04 11 декабря в районе дома №8В.

Полицейские сообщают, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии мальчик госпитализирован в больницу.

Ранее другого ребенка сбили на переходе в районе дома №100 на улице Попова. А на М. Жукова водитель «не заметил» на «зебре» девочку и скрылся с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU