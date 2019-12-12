СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-12T11:07:36+03:00

Эксперты сомневаются в качестве и безопасности продукта, который продают по интернету

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Смолян призывают быть внимательными при покупке икры по интернету. Как правило, у продавцов отсутствуют документы, подтверждающие происхождение продукта, его качество и безопасность. Сотрудники Россельхознадзора настоятельно рекомендуют изучить все имеющиеся у продавцов бумаги, в противном случае продукт может принести вред здоровью.

Ранее в ходе рейда была обнаружена партия фальсификата. Ревизоры нашли ее в торговых точках. В нескольких случаях красной икрой торговали люди, не зарегистрированные в качестве ИП. Сомнительная продукция изъята, а продавцы оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU