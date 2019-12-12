Смолян призывают быть внимательными при покупке икры
Смолян призывают быть внимательными при покупке икры по интернету. Как правило, у продавцов отсутствуют документы, подтверждающие происхождение продукта, его качество и безопасность. Сотрудники Россельхознадзора настоятельно рекомендуют изучить все имеющиеся у продавцов бумаги, в противном случае продукт может принести вред здоровью.
Ранее в ходе рейда была обнаружена партия фальсификата. Ревизоры нашли ее в торговых точках. В нескольких случаях красной икрой торговали люди, не зарегистрированные в качестве ИП. Сомнительная продукция изъята, а продавцы оштрафованы.
ИСТОЧНИК KP.RU