2019-12-12T11:07:36+03:00
Происшествия

Смолян призывают быть внимательными при покупке икры

Эксперты сомневаются в качестве и безопасности продукта, который продают по интернету
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолян призывают быть внимательными при покупке икры по интернету. Как правило, у продавцов отсутствуют документы, подтверждающие происхождение продукта, его качество и безопасность. Сотрудники Россельхознадзора настоятельно рекомендуют изучить все имеющиеся у продавцов бумаги, в противном случае продукт может принести вред здоровью.

Ранее в ходе рейда была обнаружена партия фальсификата. Ревизоры нашли ее в торговых точках. В нескольких случаях красной икрой торговали люди, не зарегистрированные в качестве ИП. Сомнительная продукция изъята, а продавцы оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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