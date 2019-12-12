2019-12-12T14:10:20+03:00
Общество

В Смоленске снесут ларьки с едой на улице Кашена

Несколько павильонов установлены вне правил
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске снесут ларьки с едой на улице Кашена, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Как показало обследование, несколько павильонов установлены вне правил. Речь идет торговой точке с вывеской «Горячая слоеная самса Ташкенская» и «Колбаса Хохлово». Оба ларька находятся у здания №1а.

Сотрудники администрации настоятельно рекомендуют владельцам павильонов их убрать, в противном случае после 16 декабря это сделает специализированная организация.

Ранее на Колхозной площади убрали большой рекламный щит.

Отметим, летом 2019 года губернатор Алексей Островский потребовал от городских властей активизировать работу по сносу рекламных конструкций. Глава региона обратил внимание, что город должен соответствовать своей истории и опыту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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