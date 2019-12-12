СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-12T14:21:27+03:00

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Дополнительные поезда свяжут Смоленск, Москву и Санкт-Петербург на новогодние и рождественские праздники, сообщает пресс-служба МЖД. В частности, из столицы региона в Москву 26-29 декабря, 1, 7 и 8 января в 22:56 будет отправляться поезд №206М. В обратном направлении – 27-30 декабря, 2, 8 и 9 января в 23:58 – состав №205М.

Кроме того, для поездок из Смоленска в столицу и обратно можно будет воспользоваться дополнительными поездами №147Ч и 148Ч Москва – Калининград – Москва 26-30 декабря и 1-5, 7, 8, 10 и 12 января.

Из Смоленска в Санкт-Петербург 26-30 декабря и 2-8 января в 16:10 будет курсировать дополнительный поезд №229М. В обратном направлении – 26-29 декабря, 1-7 и 9 января в 21:46 – поезд №229Ч.

Ранее стало известно, что в Смоленск и Вязьму приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс. В его вагонах размещена экспозиция, рассказывающая об истории развития железных дорог в России. Посетители музея на колесах увидят макеты первых паровозов и современных высокоскоростных поездов и др. Большой интерес вызовет амортизационное кресло, разработанное для МКС и многочисленные тренажеры машинистов, которые даже разрешат опробовать. О дате прибытия поезда можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU