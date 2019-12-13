2019-12-13T08:31:51+03:00
Общество

В Смоленске заменили две тысячи лампочек уличных светильников

Работы идут сразу во всех районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске заменили две тысячи лампочек уличных светильников. Работы идут сразу в трех районах города. В целом, смоляне в соцсетях замечают, что после замены лампочек на улице стало заметно светлее. При этом жители ряда домов просят при замене лампочек регулировать сам светильник, как как яркий свет попадает в квартиры и мешает жителям в ночное время суток.

- Сейчас этот фонарь светит всем в окна, и в комнатах так ярко как днём, некоторые не могут уснуть ночами, как взрослые, а дети так вообще, - написали жители дома №21Б по улице Гагабурды в соцсетях и попросили исправить проблему.

Напомним, яркие энергосберегающие лампы помогают в 7 раз экономить на оплате электроэнергии. Всего предполагается заменить около 15 тысяч фонарей.

Посмотреть, как выполняются работы можно на сайте компании, которая производит замену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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