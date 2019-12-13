СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-13T08:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря на улице Шевченко. Администраторы паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте сообщают, что преступникам приглянулась «Киа», припаркованная у дома №71. В машину воры проникли, разбив стекло. О том, что стало добычей преступников, не сообщается.

Ранее «КП» сообщала, что по столице региона прокатилась волна краж из салонов машин. Сообщалось, что преступников больше интересуют личные вещи и документы владельцев транспорта, чем техника. Одного из преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В региональном УМВД сообщили, что несколько автомобилистов написали заявление в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/749507" frameborder="0"></iframe> Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске.Видео: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU