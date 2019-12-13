Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске
Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря на улице Шевченко. Администраторы паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте сообщают, что преступникам приглянулась «Киа», припаркованная у дома №71. В машину воры проникли, разбив стекло. О том, что стало добычей преступников, не сообщается.
Ранее «КП» сообщала, что по столице региона прокатилась волна краж из салонов машин. Сообщалось, что преступников больше интересуют личные вещи и документы владельцев транспорта, чем техника. Одного из преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В региональном УМВД сообщили, что несколько автомобилистов написали заявление в полицию.
Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске.Видео: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU