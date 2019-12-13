Жители центра Смоленска из-за аварии остались без холодной воды
Бригады "Горводоканала" проводят восстановительные работы
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Центр Смоленска остался без холодной воды из-за аварии на сетях, сообщает СМУП "Горводоканал". Обезвожена четная сторона по улице Черняховского (дома 28-44), Тульский переулок, дом 7.
На месте порыва проводятся ремонтные работы. Подвоз воды доступен по заявкам жильцов (тел. 38-18-50, 70-50-61).
О времени восстановления водоснабжения не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU