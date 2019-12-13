Несколько домов в центре Смоленска оставят без воды и отопления

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-13T17:22:26+03:00

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14 декабря ряд домов в центре Смоленска останутся без горячей воды и отопления, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». С 9.00 специалисты компании начнут ремонт ветхого участка теплосети в районе улицы Твардовского. Из-за этого до 18.00 будет ограничена подача тепла и горячей воды жителям улиц Твардовского (дома 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 8, 10, 10а, 16), Володарского, 3, 12, Герцена, 13,13а, Запольного переулка (дома 1, 3, 4, 5, 5а).

Ранее ряд домов по улице Черняховского и по Тульскому переулку были отключены от холодного водоснабжения из-за аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU