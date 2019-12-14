В Смоленске водитель трамвая стал героем дня для многодетной мамы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-14T11:08:10+03:00

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В Смоленске водитель трамвая №213, курсирующего по маршруту №1, стал героем дня для многодетной мамы Елены Сергеенковой. Женщина рассказала в соцсетях о настоящем мужском поступке сотрудника МУТТП.

- С ноября этого года моим младшим детям, двойняшкам, выделили сад, находящийся в центре. К слову, живём мы на Нахимова. Идти в дамбу с двойной коляской, в которой сидят 30 кг в зимней одежде, стало для меня пыткой и на подъёме уже дыхания не хватает, поэтому мы с детьми являемся пассажирами трамваев. А именно, оранжевых, низкополых вагонов, потому что в другие коляску просто не затащить. Частенько в ожидании «нашего» трамвая мы проводим достаточно времени, пропуская один за другим все «чужие» вагоны, - написала Елена.

12 декабря она как обычно Елена ехала с детьми домой с площади Победы на улицу Нахимова. Через остановку один за одним проходили «высокие» трамваи, время шло и многодетной маме пришлось на холоде стоять в ожидании своего вагона. На остановке встал четвертый «высокий» трамвай.

- Мы стоим на месте и ругаем этот «чужой» трамвай) Тут я слышу мужской голос: «Вам помочь затащить коляску?» Если честно, то я растерялась. Инициативы просто помочь от кого-то почти не дождешься, а тут сам водитель этого трамвая увидел нас из вагона, не поленился выйти из своей кабины и предложил затащить нас. Мы согласились, - пишет смолянка в паблике "Смоленский транспорт" ВКонтакте.

Для детей это стало приключением, первый раз ехать в высоком трамвае, покачиваясь по-новому и смотря в окна с высоты, а я весь путь провела с улыбкой, пишет женщина.

Водитель сразу уточнил, куда женщине ехать и на Багратиона вышел снова, чтобы помочь спустить своих пассажиров.

Ранее водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд. Перевозчик не хотел брать денег с пенсионера, но когда тот настоял, дал ему сдачи больше, чем положено.

ИСТОЧНИК KP.RU