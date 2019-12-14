2019-12-14T11:08:10+03:00
Общество

В Смоленске водитель трамвая стал героем дня для многодетной мамы

Мужчина вышел из кабины электротранспорта и помог затащить на борт тяжёлую коляску с двумя детьми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске водитель трамвая стал героем дня для многодетной мамы.В Смоленске водитель трамвая стал героем дня для многодетной мамы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске водитель трамвая №213, курсирующего по маршруту №1, стал героем дня для многодетной мамы Елены Сергеенковой. Женщина рассказала в соцсетях о настоящем мужском поступке сотрудника МУТТП.

- С ноября этого года моим младшим детям, двойняшкам, выделили сад, находящийся в центре. К слову, живём мы на Нахимова. Идти в дамбу с двойной коляской, в которой сидят 30 кг в зимней одежде, стало для меня пыткой и на подъёме уже дыхания не хватает, поэтому мы с детьми являемся пассажирами трамваев. А именно, оранжевых, низкополых вагонов, потому что в другие коляску просто не затащить. Частенько в ожидании «нашего» трамвая мы проводим достаточно времени, пропуская один за другим все «чужие» вагоны, - написала Елена.

12 декабря она как обычно Елена ехала с детьми домой с площади Победы на улицу Нахимова. Через остановку один за одним проходили «высокие» трамваи, время шло и многодетной маме пришлось на холоде стоять в ожидании своего вагона. На остановке встал четвертый «высокий» трамвай.

- Мы стоим на месте и ругаем этот «чужой» трамвай) Тут я слышу мужской голос: «Вам помочь затащить коляску?» Если честно, то я растерялась. Инициативы просто помочь от кого-то почти не дождешься, а тут сам водитель этого трамвая увидел нас из вагона, не поленился выйти из своей кабины и предложил затащить нас. Мы согласились, - пишет смолянка в паблике "Смоленский транспорт" ВКонтакте.

Для детей это стало приключением, первый раз ехать в высоком трамвае, покачиваясь по-новому и смотря в окна с высоты, а я весь путь провела с улыбкой, пишет женщина.

Водитель сразу уточнил, куда женщине ехать и на Багратиона вышел снова, чтобы помочь спустить своих пассажиров.

Ранее водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд. Перевозчик не хотел брать денег с пенсионера, но когда тот настоял, дал ему сдачи больше, чем положено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске движение транспорта ограничат на две недели
В Смоленске водитель трамвая стал героем дня для многодетной мамы
Несколько домов в центре Смоленска оставят без воды и отопления
В Смоленске проверят продавцов хвойных деревьев
Жители центра Смоленска из-за аварии остались без холодной воды
Зимняя серия ралли спринта «У Мастера» откладывается ввиду неявки зимы
Под Смоленском полыхающий гараж с автобусами попал на видео
В Смоленске появилась новогодняя фотозона
В Смоленске на улице Шевченко появится новая остановка транспорта
Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом
Ущерб МЖД от ДТП на переездах составил более 1 млн рублей
В Смоленской области ищут пропавшего дезориентированного мужчину
В Смоленске утром привело к пробке ДТП из семи машин
Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске