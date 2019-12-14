СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-14T11:23:19+03:00

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В Смоленске движение транспорта ограничат на две недели, сообщает городская администрация. Перекрывать проезд для машин будут в целях безопасности на время проведения работ по замене уличных светильников. С 14 по 29 декабря по улицам Глинки, в районе домов 5/8 – 7, и Коммунистической, в районе домов 8/5 – 10 будут менять подсветку на фасадах зданий. Смолян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее власти анонсировали, что в городе уже заменено более двух тысяч лампочек. В целом, смоляне в соцсетях замечают, что после замены лампочек на улице стало заметно светлее. При этом жители ряда домов просят при проведении работ регулировать сам светильник, как как яркий свет попадает в квартиры и мешает жителям в ночное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU