2019-12-16T09:00:58+03:00
Происшествия

В Смоленске ДТП маршрутки и легковушки привело к пробке

Машины стоят от ТЦ «Панорама» в сторону улицы Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске ДТП маршрутки и легковушки привело к пробке, пишут очевидцы в соцсетях. Авария произошла около 08.30 16 декабря на улице Николаева.

По словам очевидцев, на дороге образовалась большая пробка – машины стоят от ТЦ «Панорама» в сторону улицы Николаева.

- Маршрутчик 200% «ломился» из второго ряда налево, - пишут автомобилисты в паблике «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте. Теперь люди на работу опоздают из-за таких «гениев».

О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее стало известно, что в центре Смоленска ограничат на две недели движение транспорта. Перекрывать проезд для машин будут в целях безопасности на время проведения работ по замене уличных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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