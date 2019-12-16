В Смоленске ДТП маршрутки и легковушки привело к пробке
В Смоленске ДТП маршрутки и легковушки привело к пробке, пишут очевидцы в соцсетях. Авария произошла около 08.30 16 декабря на улице Николаева.
По словам очевидцев, на дороге образовалась большая пробка – машины стоят от ТЦ «Панорама» в сторону улицы Николаева.
- Маршрутчик 200% «ломился» из второго ряда налево, - пишут автомобилисты в паблике «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте. Теперь люди на работу опоздают из-за таких «гениев».
О пострадавших в аварии не сообщается.
Ранее стало известно, что в центре Смоленска ограничат на две недели движение транспорта. Перекрывать проезд для машин будут в целях безопасности на время проведения работ по замене уличных светильников.
ИСТОЧНИК KP.RU