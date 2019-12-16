В Смоленской области люди пострадали в ДТП с фурой
В Смоленской области люди пострадали в ДТП с фурой. Авария произошла 15 декабря около 17.55 на 211-м км «Минки» в Вяземском районе.
- Водитель 1967 года рождения, управляя машиной Iveco с полуприцепом Krone не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Chevrolet Lanos, которым управлял водитель 1991 года рождения. После этого легковушку от тросового ограждения отбросило на Volvo, за рулем котором был водитель 1983 года рождения, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и 22-летнему пассажиру Chevrolet. Они с различными травмами доставлены в больницу.
Ранее в ДТП попала маршрутка. Из-за аварии на улице Николаева образовалась огромная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU