СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-16T14:17:12+03:00

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В Смоленской области люди пострадали в ДТП с фурой. Авария произошла 15 декабря около 17.55 на 211-м км «Минки» в Вяземском районе.

- Водитель 1967 года рождения, управляя машиной Iveco с полуприцепом Krone не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Chevrolet Lanos, которым управлял водитель 1991 года рождения. После этого легковушку от тросового ограждения отбросило на Volvo, за рулем котором был водитель 1983 года рождения, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и 22-летнему пассажиру Chevrolet. Они с различными травмами доставлены в больницу.

Ранее в ДТП попала маршрутка. Из-за аварии на улице Николаева образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU