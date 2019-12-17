СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-17T08:37:23+03:00

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Житель Смоленска пожаловалась властям на плохую уборку двора на улице Николаева, сообщает городская администрация. На приеме у главы города Андрея Борисова женщина рассказала о безобразном состоянии территории, которую обслуживает УК «Жилищник». Градоначальник поручил директору коммунальной компании незамедлительно принять меры и исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее УК «Жилищник» создала свою группу в соцсети «ВКонтакте». Там все желающие смогут не только оставить претензию или жалобу, но и высказать свои предложения.

Также коммунальщики сообщали, что изменили формат уборки улиц. В столице региона созданы мобильные группы по уборке территорий, которые ежедневно дежурят в каждом районе города и следят за чистотой.

ИСТОЧНИК KP.RU