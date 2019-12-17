Общественный туалет обновили в центре Смоленска
Состояние помещения долгое время оставляло желать лучшего
Фото: google.ru/map.
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Общественный туалет обновили на улице Глинки в Смоленске, сообщает городская администрация. Долгое время здесь не было ремонта и состояние уборной оставляло желать лучшего. В помещении обшили пластиком стены, побелили потолки и покрасили двери.
Ранее в Лопатинском саду открылась новогодняя фотозона. Сотрудники парка украсили деревья, установили беседку и натянули разноцветные гирлянды. Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди.
ИСТОЧНИК KP.RU