Общественный туалет обновили в центре Смоленска

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-17T09:14:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественный туалет обновили на улице Глинки в Смоленске, сообщает городская администрация. Долгое время здесь не было ремонта и состояние уборной оставляло желать лучшего. В помещении обшили пластиком стены, побелили потолки и покрасили двери.

Ранее в Лопатинском саду открылась новогодняя фотозона. Сотрудники парка украсили деревья, установили беседку и натянули разноцветные гирлянды. Сделать снимки на память можно напротив пруда, где летом живут лебеди.

ИСТОЧНИК KP.RU