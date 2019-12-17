СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-17T09:33:35+03:00

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Новогодние елки пустят в переработку для Смоленского Поозерья: из деревьев намерены сделать щепу, которая в дальнейшем будет использоваться для отсыпки экотроп в нацпарке, для защиты растений и как основа для нового растительного грунта, сообщает администрация Смоленска. Перебывать деревья будут на оборудовании муниципальных предприятий «Зеленстрой» и «Жилищник», также, возможно, будут привлечены силы бизнес-организаций.

После того, как стружка будет готова, за ней приедет машина из Смоленского Поозерья.

Представители городских властей обращаются к смолянам с просьбой не выбрасывать новогодние елки в мусорные контейнеры, а складывать их рядом с площадкой. Также деревья просят освобождать от мишуры.

Ранее житель Смоленска пожаловалась властям на плохую уборку двора на улице Николаева. Женщина рассказала о безобразном состоянии территории, которую обслуживает УК «Жилищник». Градоначальник поручил директору коммунальной компании незамедлительно принять меры по исправлению ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU