2019-12-18T10:48:06+03:00
Происшествия

Молодой мужчина погиб в горящей квартире в Гнездово

Из девятиэтажного дома двое человек спасены, эвакуировано 19 жильцов, в числе которых ребенок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Молодой мужчина погиб в горящей квартире в Гнездово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На улице Куйбышева в ночь на 18 декабря загорелся девятиэтажный дом. Запах дыма почувствовали бдительные соседи.

- Горела квартира на 7-м этаже. Огнеборцы из трех пожарных частей города разделились: одна часть эвакуировала людей, другая – занималась тушением пожара. Обстановка была сложной из-за большого количества дыма. В конечном итоге из девятиэтажного дома двое человек спасены, эвакуировано 19 жильцов, в числе которых ребенок, - рассказали в МЧС.

Также при ликвидации огня было найдено тело 33-летнего мужчины.

- В результате случившегося 2-х комнатная квартира выгорела на площади 30 кв.м., общий коридор закопчен продуктами горения. Предварительной причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем, - рассказали представители пресс-службы.

Ранее частная баня сгорела в Смоленске. По словам сотрудников регионального МЧС, из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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