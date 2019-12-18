В Вязьме отремонтировали общественный туалет в ДК

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-18T11:32:29+03:00

Ремонта в уборной не было много лет

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В Вяземском Доме культуры отремонтировали общественный туалет, сообщил местный житель Олег Родичев в соцсетях.

Фото: Олег Родичев.

- Судя по фото ремонта не было 30 лет! А там занимаются и выступают наши дети! Танцевальные коллективы! Гости приезжают, а тут такое! И вот нашёлся единственный, кто не прошёл мимо этого уродства! После общественных прений в соцсетях и, видя, что народ недоволен, ответственные лица сразу же нашли деньги в своих скудных бюджетах! И всё сделали должным образом! – написал молодой человек.

Ранее был отремонтировал туалет на улице Глинки в Смоленске. В помещении обшили пластиком стены, побелили потолки и покрасили двери.

ИСТОЧНИК KP.RU