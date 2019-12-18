СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-18T11:49:30+03:00

Проблемы с кровлей существовали не один год

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Крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района, сообщает обладминистрация со ссылкой на рабочую поездку губернатора Смоленской области Алексея Островского. Кровля больше не течет в основной школе, расположенной на улице Школьная в деревне Соловьево, и в средней школе имени Героя Советского Союза Сергея Решетова, расположенной в самом поселке.

Средства на ремонт были выделены из бюджета региона.

По словам главы Кардымовского района Павла Никитенкова, в перспективе планируется сделать косметический ремонт в Соловьевской школе, там же требуется заменить проводку и отремонтировать крыльцо.

Ранее в Вяземском ДК был отремонтирован общественный туалет. Уборная ранее была в ужасном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU