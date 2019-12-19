Полную программу новогодних мероприятий представили в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-19T09:08:09+03:00

В афише - концерты, квесты, хороводы, игры, конкурсы и многое другое

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В Смоленске опубликовали полную программу новогодних гуляний. С 28 декабря по 7 января жителей и гостей столицы региона приглашают на концерты, игры и развлечения. В Лопатинском саду эля проведения праздников почти все готово – в парке создана фото-зона, установлена горка, наряжена новогодняя ель. Также на праздничной неделе будут проходить ярмарки, работать точки общепита, где можно будет угоститься горячим чаем и ароматной выпечкой.

Открытие праздничных гуляний состоится 28 декабря с 14:00 до 16:00.

1 января с 1:00 до 3:00 пройдет программа «Ритмы новогодней ночи» с участием Деда Мороза и Снегурочки.

2 января с 14:00 до 17:00 - программа с интерактивными играми для детей. Также запланированы конкурсы. В этот день пройдет акция по обмену книги показательные выступления спортсменов по воркауту.

3 января с 14:00 до 17:00 состоится «Новогодний марафон» с театрализованным представлением «Новогодний детектив». А если позволит погода зрители даже увидят выступление на льду.

4 января с 14:00 до 17:00 - развлекательная программа «Интерактивный кроссворд «Новогодние загадки» и анимация для детей.

5 января с 14:00 до 17:00 состоятся «Зимние забавы» с новогодними играми и хороводами. Также запланировано выступление по чирлидингу.

6 января с 14:00 до 17:00 пройдут «Морозные узоры» с выступлениями творческих коллективов города. А представители школы по спортивному ориентированию приготовили квест.

7 января с 14:00 до 16:00 проведут программу «Рождества волшебные мгновенья» с традиционными рождественскими колядками, ряжеными, скоморохами, конкурсами и забавами. С 16:00 до 17:00 для смолян будет развернута полевая кухня. Праздник завершится файер-шоу от клуба «BF-show».

В администрации обращают внимание, что, если позволит погода, все гости парка смогут бесплатно покататься на горке.

Ранее в центре Смоленска украсили палитру-вазон новогодними букетами. Артобъект преобразили к праздникам: на вазоне разместили букеты из канадской ели с елочными шарами.

ИСТОЧНИК KP.RU