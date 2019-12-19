Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске
Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Жителей города просят принести фотографию деда или прадеда в любую городскую библиотеку и заполнить анкету о нем.
- Сотрудники учреждения отсканируют портрет, а информацию о герое вместе с его фотографией разместят на сайте городского комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и на сайте «Бессмертный полк России», - прокомментировали в администрации.
Напомним, панно будет состоять из трех частей. По центру разместится увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. А по сторонам на гранитном камне выгравируют портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдат, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны. После конструкция будет установлена в Сквере Памяти Героев.
Памятник откроют 25 сентября 2020 года, в день Освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU