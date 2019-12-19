2019-12-19T10:01:04+03:00
Общество

Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске

Конструкция из гранита появится в Сквере Памяти Героев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.
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Сбор фотографий для мемориального панно начался в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Жителей города просят принести фотографию деда или прадеда в любую городскую библиотеку и заполнить анкету о нем.

- Сотрудники учреждения отсканируют портрет, а информацию о герое вместе с его фотографией разместят на сайте городского комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и на сайте «Бессмертный полк России», - прокомментировали в администрации.

Напомним, панно будет состоять из трех частей. По центру разместится увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. А по сторонам на гранитном камне выгравируют портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдат, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны. После конструкция будет установлена в Сквере Памяти Героев.

Памятник откроют 25 сентября 2020 года, в день Освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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