СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-20T10:33:37+03:00

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На улице Багратиона в Смоленске сбили пешехода. Мужчина в белых кроссовках лежит не двигаясь. О страшном ДТП у завода холодильников, которое произошло утром 20 декабря, рассказали автомобилисты в соцсетях.

- Александр Москаченков пишет в другой группе - я видел, как его сбили: он побежал от самого начала дороги через две полосы. Если бы он пробежал одну часть и на путях остановился, его бы заметили, но нет - он побежал от самого начала, а там такой туман стал, что водитель его просто не смог разглядеть никак, - написал Станислав Смоленский в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Ранее из-за заглохшего автомобиля на улице Кирова образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU