2019-12-20T12:44:20+03:00
Происшествия

Под Смоленском после заправки сгорела машина

Автомобиль вспыхнул из-за неисправного оборудования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области после заправки загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Быстро потушить огнеборцам автомобиль не удалось.

ЧП произошло в районе 18.00 19 декабря в Велиже. Владелец машины решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем.

- Быстро покинув автомобиль, он откатил его от строения, находящегося рядом и сообщил о случившемся в пожарную охрану. Renault Logan 2007 года выпуска выгорел по всей площади. Предположительно, возгорание могло произойти из-за неисправности газового оборудования, - сообщили в МЧС.

Ранее в центре Смоленска сбили человека. Очевидцы сообщают, что пешеход побежал от самого начала дороги через две полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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