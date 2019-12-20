В Смоленске школьница попала в больницу после чая в столовой
В Смоленске следователи проверят информацию о госпитализации школьницы после чая, который ученица 3 класса выпила в школьной столовой 19 декабря. Девочка почувствовала себя плохо на уроке. Одноклассницы помогли подружке собраться домой и позвонить маме. Встревоженная женщина примчалась в школу и отправилась с ребенком в больницу. В настоящее время о состоянии ребенка не сообщается.
- В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила о. и. официального представителя следственного комитета Наталья Холодкова.
Ранее в Смоленске активно обсуждали употребление школьниками опасных конфет. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации. О том, что говорят полицейские, можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU