2019-12-20T14:46:36+03:00
Происшествия

В Смоленске школьница попала в больницу после чая в столовой

Следователи разбираются что стало причиной плохого самочувствия девочки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске следователи проверят информацию о госпитализации школьницы после чая, который ученица 3 класса выпила в школьной столовой 19 декабря. Девочка почувствовала себя плохо на уроке. Одноклассницы помогли подружке собраться домой и позвонить маме. Встревоженная женщина примчалась в школу и отправилась с ребенком в больницу. В настоящее время о состоянии ребенка не сообщается.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила о. и. официального представителя следственного комитета Наталья Холодкова.

Ранее в Смоленске активно обсуждали употребление школьниками опасных конфет. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации. О том, что говорят полицейские, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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