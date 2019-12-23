2019-12-23T09:38:59+03:00
Происшествия

В Смоленской области «черный лесоруб» остался без денег и инструмента

Судебные приставы списали долг с банковского счета и конфисковали пилу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области «черный лесоруб» остался без денег и инструмента. Судебные приставы списали у мужчины долг с банковского счета за незаконную вырубку леса и конфисковали пилу, которая будет продана с торгов.

- Житель райцентра нарушил законодательство и причинил вред лесному хозяйству на 100 тыс. рублей, но добровольно расплачиваться по долгам он не спешил. Неоднократные попытки приставов встретиться с должником не увенчались успехом, и они пошли на крайние меры – оштрафовали банковский счет. Недостающие средства будут получены от продажи инструмента, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Ранее стало известно, что в столице региона проверят продавцов хвойных деревьев. Рейды ГИБДД совместно с государственными лесными инспекторами пройдут не только в местах продажи новогодних деревьев, но и на лесных участках, где они растут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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