В Смоленске полиция возбудила уголовное дело по ДТП с мотоциклистом

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-23T17:59:07+03:00

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В Смоленске полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с мотоциклистом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 29-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью 18 августа.

По словам полицейских, около 17.00 возле дома № 3 по Московскому шоссе 59-летний житель Духовщинского района на «Ауди А4» не предоставил преимущества в движении и столкнулся с «Ямахой». Водитель мотоцикла был госпитализирован с различными травмами.

Также в настоящее время проводится проверка информации о госпитализации школьницы после чая, который ученица 3 класса выпила в школьной столовой 19 декабря. Девочка почувствовала себя плохо на уроке. Одноклассницы помогли подружке собраться домой и позвонить маме. Встревоженная женщина примчалась в школу и отправилась с ребенком в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU