СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-24T10:02:38+03:00

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В Смоленской области назвали места для запуска фейерверков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пиротехникой разрешено пользоваться на 46 площадках. Их определили полицейские региона совместно с Главами администраций муниципальных образований и территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Смоленской области.

- Это специально подготовленные площадки радиусом не менее 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. По периметру огороженной территории предусмотрено выставление нарядов из числа сотрудников органов внутренних дел. Также в этих местах будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи и пожарного расчета, - сообщили в МЧС.

Нарушение требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая, - напоминают инспекторы госпожнадзора. - На специально отведенных площадках риск возникновения происшествия при запуске пиротехники будет минимальны.

Список мест для запуска фейерверков.

ИСТОЧНИК KP.RU