СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-24T11:04:32+03:00

Площадка для поддержки предпринимателей пока функционирует в тестовом режиме

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В Смоленске заработал единый центр «Мой Бизнес», сообщает пресс-служба администрации региона. В настоящее время площадка для поддержки предпринимателей функционирует в тестовом режиме.

Напомним, Центр открыт по поручению губернатора Алексея Островского и расположен на 8 этаже высотки на ул. Тенишевой, дом №15. Здесь представители бизнеса в режиме «одного окна» могут получить все виды поддержки, которые существуют в стране – консультационную, имущественную, образовательную, финансовую.

- Сотрудники Центра помогут зарегистрировать бизнес в короткие сроки, оформить специальные разрешения и лицензии, земельные участки и промышленные площадки, получить помощь в разработке бизнес-плана, юридическое сопровождение бизнеса, - говорят в администрации.

Отмечается, что в настоящее время в регионе ведут бизнес около 40 тысяч предпринимателей.

Ранее стало известно о положении дел на комбинате «Роса», который планирует до конца года начать работу. Предприятие прошло аудит. Производственную площадку предприятия проверяли на соответствие требованиям международной сертификации FSCC 22000.

ИСТОЧНИК KP.RU