СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-24T08:43:18+03:00

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В Смоленске комбинат «Роса» прошел аудит перед открытием. Производственную площадку предприятия проверяли на соответствие требованиям международной сертификации FSCC 22000. Компания SGS – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации с лабораториями по всему миру.

- Молочный комбинат по итогам получил индивидуальные рекомендации для внедрения принципов схемы сертификации FSCC 22000, это поможет избежать системных ошибок на стадии проектирования и запуска предприятия, не допустить дополнительных расходов при внедрении системы в будущем, – рассказал начальник Управления промышленности Департамента промышленности и торговли Смоленской области Олег Воробьев.

Ранее «КП» сообщала, что «Роса» заработает в конце 2019 года. Завод займется переработкой сырья. Под маркой «Роса» планируют выпускать молоко, кефир, творог, сметану, сыры и масло. Чтобы выйти на полные мощности компании потребуется год.

В настоящее время на предприятие приглашен немецкий сыровар Гюнтер Любкеман. Он включился в работу по монтажу оборудования и умело руководит действиями подрядчиков. В дальнейшем Гюнтер будет руководить сырным цехом и отрабатывать сырные новинки.

Также ранее руководство предприятия опасалось, что сырья для широкого спектра продукции комбинату может не хватить, но губернатор Алексей Островский пообещал в 2020 году пересмотреть меры поддержки производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU