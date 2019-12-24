В Смоленске комбинат «Роса» прошел аудит перед открытием
В Смоленске комбинат «Роса» прошел аудит перед открытием. Производственную площадку предприятия проверяли на соответствие требованиям международной сертификации FSCC 22000. Компания SGS – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации с лабораториями по всему миру.
- Молочный комбинат по итогам получил индивидуальные рекомендации для внедрения принципов схемы сертификации FSCC 22000, это поможет избежать системных ошибок на стадии проектирования и запуска предприятия, не допустить дополнительных расходов при внедрении системы в будущем, – рассказал начальник Управления промышленности Департамента промышленности и торговли Смоленской области Олег Воробьев.
Ранее «КП» сообщала, что «Роса» заработает в конце 2019 года. Завод займется переработкой сырья. Под маркой «Роса» планируют выпускать молоко, кефир, творог, сметану, сыры и масло. Чтобы выйти на полные мощности компании потребуется год.
В настоящее время на предприятие приглашен немецкий сыровар Гюнтер Любкеман. Он включился в работу по монтажу оборудования и умело руководит действиями подрядчиков. В дальнейшем Гюнтер будет руководить сырным цехом и отрабатывать сырные новинки.
Также ранее руководство предприятия опасалось, что сырья для широкого спектра продукции комбинату может не хватить, но губернатор Алексей Островский пообещал в 2020 году пересмотреть меры поддержки производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU