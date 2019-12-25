Машина загорелась на ходу у ТЦ в Смоленске
Машина загорелась на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. ЧП произошло в 22.45 25 декабря на улице 25 Сентября.
- На место вызова выезжала автоцистерна 7-й пожарной части и 4 человека личного состава. По прибытию огнеборцев шел дым из-под капота машины. ЧП обошлось без пострадавших, - сообщают сотрудники регионального МЧС.
Пользователи соцсетей рассказали, что во время ЧП толпа зевак снимала происходящее на фото и видео и только единицы принесли огнетушитель. Автомобилисты предполагают, что к пожару мог привести бензонасос.
- Возгорание начиналось с бензобака, - замечают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
Ранее в Смоленской области машина загорелась после заправки. Владелец транспорта решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем. Спасти машину не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU