Машина загорелась на ходу у ТЦ в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-25T06:07:05+03:00

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Машина загорелась на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. ЧП произошло в 22.45 25 декабря на улице 25 Сентября.

- На место вызова выезжала автоцистерна 7-й пожарной части и 4 человека личного состава. По прибытию огнеборцев шел дым из-под капота машины. ЧП обошлось без пострадавших, - сообщают сотрудники регионального МЧС.

Пользователи соцсетей рассказали, что во время ЧП толпа зевак снимала происходящее на фото и видео и только единицы принесли огнетушитель. Автомобилисты предполагают, что к пожару мог привести бензонасос.

- Возгорание начиналось с бензобака, - замечают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Ранее в Смоленской области машина загорелась после заправки. Владелец транспорта решил самостоятельно заправить своего железного коня, после чего, сев в него, услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем. Спасти машину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU