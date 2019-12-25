2019-12-25T06:19:13+03:00
Общество

Победителя конкурса на лучший новогодний плакат назвали в Смоленске

Работа смолянки украсит баннеры и щиты в столице региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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Победителя конкурса на лучший новогодний плакат назвали в Смоленске, сообщает городская администрация. Лучшей работой признан рисунок Полины Ивановой. Ее плакат украсит баннеры и щиты в столице региона.

Также поощрительными призами отмечены и другие участники конкурса. В администрации отмечают, что лучшие работы будут представлены на выставке, которая пройдет в парке Лопатинский сад.

Ранее в Смоленске стартовали соревнования по сбору батареек среди школьников. В 43 образовательных учреждениях города установили специальные контейнеры и пакеты Duracell. Задача ребят – собрать как можно больше использованных батареек любых производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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