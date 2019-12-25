2019-12-25T07:00:15+03:00
Происшествия

В Смоленске автоворы ночью разгромили несколько автомобилей

Преступники «работали» на улицах Шевченко и Толмачева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске автоворы ночью разгромили несколько машин, сообщают автомобилисты в соцсетях. Инциденты произошли 24 декабря.

В первом случае преступники разбили заднее стекло припаркованной машины на улице Шевченко. Хозяин автомобиля предполагает, что хотели украсть детское кресло. Во втором – «работали» на Толмачева, у дома №7.

- Вскрыли «шестёрку» моего отца, ничего не взяли и не угнали её, т.к. их спугнули мужчины, которые шли. Это рассказала нам соседка. Были они одеты в куртки с капюшоном, - написал мужчина в соцсетях.

Ранее машина загорелась на ходу у ТЦ «Макси» в Смоленске. ЧП произошло в 22.45 25 декабря на улице 25 Сентября. Пользователи соцсетей рассказали, что во время ЧП толпа зевак снимала происходящее на фото и видео и только единицы принесли огнетушитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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