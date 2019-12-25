В Смоленске откроют новое колесо обозрения
В Смоленске 25 декабря откроют новое колесо обозрения. Запуск аттракциона состоится в 12.00.
Напомним, с колеса откроется вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Прежний был в два раза ниже. Этот оборудован 18 кабинками с кондиционерами и системой обогрева, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Детям до пяти лет билет брать не нужно.
Несколько раз открытие аттракциона переносили. А в середине августа Смоленской области Алексей Островский запретил открывать карусель, пока ответственные лица не удостоверятся в надежности креплений и не поставят на бумаге свои подписи.
ИСТОЧНИК KP.RU