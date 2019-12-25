2019-12-25T10:42:13+03:00
Общество

В Смоленске откроют новое колесо обозрения

Запуск аттракциона запланирован на полдень 25 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске 25 декабря откроют новое колесо обозрения. Запуск аттракциона состоится в 12.00.

Напомним, с колеса откроется вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Прежний был в два раза ниже. Этот оборудован 18 кабинками с кондиционерами и системой обогрева, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Детям до пяти лет билет брать не нужно.

Несколько раз открытие аттракциона переносили. А в середине августа Смоленской области Алексей Островский запретил открывать карусель, пока ответственные лица не удостоверятся в надежности креплений и не поставят на бумаге свои подписи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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