СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-25T12:14:34+03:00

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Смоленщина вошла в ТОП-10 по прозрачности закупок, сообщает пресс-служба администрации региона. Область третий год подряд получает наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность».

- «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке закупок. Рейтинг составляется специалистами независимого негосударственного исследовательского аналитического центра, специализирующегося в сфере экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок, - сообщили в администрации.

Также отмечается, что в прошлом году с целью повышения прозрачности прямых закупок в регионе была внедрена электронная система «Малые закупки», которая позволяет не только контролировать прямые закупки, осуществляемые заказчиками у единственного поставщика, но и позволяет экономить бюджетные средства, повышая эффективность закупок малого объема.

Ранее в Смоленске в тестовом режиме заработал единый центр «Мой Бизнес». Теперь представители бизнеса в режиме «одного окна» могут получить все виды поддержки, которые существуют в стране – консультационную, имущественную, образовательную, финансовую.

ИСТОЧНИК KP.RU