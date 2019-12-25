2019-12-25T16:01:26+03:00
Происшествия

Снюс нашли в ларьке у школы в Смоленске

Владелец павильона получил штраф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Снюс нашли в ларьке у школы в Смоленске, сообщает пресс-служба областного УМВД. О продаже запрещенного в России табака для рассасывания сообщил аноним.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД проверили полученную информацию, изъяли из павильона и направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Смоленской области 324 пластиковые банки с веществами в фильтр-пакетиках. Эксперт подтвердил, что в упаковках запрещенная смесь.

Арендатор торговой точки получил штраф.

Ранее в столице региона поползли слухи об отравлении детей и обнаружении запрещенных веществ в одном из образовательных учреждений. В многочисленных переписках фигурируют, что среди отравившихся детей есть учащиеся 7-й, 26-й и 32-й и они, якобы, госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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