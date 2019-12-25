2019-12-25T17:15:44+03:00
Общество

Расписание пригородных поездов изменится в Смоленской области

Корректировки произойдут на период новогодних и рождественских каникул
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе МЖД, сообщили в пресс-службе компании. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФБрянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.

Так, пригородный поезд «Смоленск – Брянск» выведен из расписания 26 декабря, но совершит поездку 30 декабря. Электричка №6906/6905/6903 «Смоленск – Рославль – Брянск» будет курсировать 27, 28, 29 и 30 декабря, а в обратную сторону поезд № 6904/6902/6901 «Брянск – Рославль – Смоленск» – 28, 29, 30 и 31декабря.

Ранее «КП» сообщила о корректировках в движении муниципальных автобусов. В последний день 2019 года и с 1 по 8 января 2020 года транспорт будет работать по режиму выходного дня. Сотрудники муниципального предприятия просят заранее ознакомиться с графиком движения, планируя поездку.

Также внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленские поисковики и полиция поедут на новые поиски Влада Бахова
Расписание пригородных поездов изменится в Смоленской области
Снюс нашли в ларьке у школы в Смоленске
Расписание автобусов изменится на новогодние праздники в Смоленске
Смоленщина вошла в ТОП-10 по прозрачности закупок
В Смоленске откроют новое колесо обозрения
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Гагарине
Два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском
В Смоленске десятки домов на пяти улицах останутся без холодной воды
В Смоленске автоворы ночью разгромили несколько автомобилей
Уличное освещение сделают на 25 улицах в Смоленске
Победителя конкурса на лучший новогодний плакат назвали в Смоленске
Машина загорелась на ходу у ТЦ в Смоленске
Собаки обнаружили телефоны и наркотики в колониях Смоленской области
Смоленская школа №37 вошла в список 100 лучших в России
На переходе под Беляевским путепроводом в Смоленске установили камеры
Железнодорожники провели урок по безопасности в Смоленске
В Смоленске заработал единый центр «Мой Бизнес»
В Смоленске стартовали соревнования по сбору батареек
В Смоленской области назвали места для запуска фейерверков
Центр Смоленска украсили гирляндами
В Рославле за ночь сгорели два автомобиля
Смоленские полицейские поймали серийного дачного вора
В Смоленске комбинат «Роса» прошел аудит перед открытием
По факту страшного ДТП с мотоциклистов возбудили уголовное дело
Восемь улиц останутся без холодной воды в Смоленске 24 декабря
В Смоленске пройдет новогодний марафон