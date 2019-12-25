Расписание пригородных поездов изменится в Смоленской области

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-25T17:15:44+03:00

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В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе МЖД, сообщили в пресс-службе компании. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.

Так, пригородный поезд «Смоленск – Брянск» выведен из расписания 26 декабря, но совершит поездку 30 декабря. Электричка №6906/6905/6903 «Смоленск – Рославль – Брянск» будет курсировать 27, 28, 29 и 30 декабря, а в обратную сторону поезд № 6904/6902/6901 «Брянск – Рославль – Смоленск» – 28, 29, 30 и 31декабря.

Ранее «КП» сообщила о корректировках в движении муниципальных автобусов. В последний день 2019 года и с 1 по 8 января 2020 года транспорт будет работать по режиму выходного дня. Сотрудники муниципального предприятия просят заранее ознакомиться с графиком движения, планируя поездку.

Также внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU