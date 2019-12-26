В Смоленске полностью восстановили движение трамваев
Транспорт курсирует по расписанию
В Смоленске полностью восстановили движение трамваев.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
В Смоленске полностью восстановили движение трамваев, сообщает МУТТП. С сегодняшнего дня, 26 декабря, транспорт через Трамвайный проезд курсирует по расписанию. Ознакомиться с графиком движения трамваев можно здесь.
Ранее стало известно, что в предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленской области. Ознакомиться с ним можно здесь. И внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU