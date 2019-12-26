СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-26T15:07:16+03:00

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В Смоленске полностью восстановили движение трамваев, сообщает МУТТП. С сегодняшнего дня, 26 декабря, транспорт через Трамвайный проезд курсирует по расписанию. Ознакомиться с графиком движения трамваев можно здесь.

Ранее стало известно, что в предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленской области. Ознакомиться с ним можно здесь. И внесены изменения в график движения междугородних автобусов. На новогодних каникулах некоторые рейсы отменят, а по ряду направлений пустят дополнительный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU