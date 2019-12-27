В Смоленске свидетелю по делу Влада Бахова начали угрожать
В Смоленске свидетель по делу Влада Бахова начал получать угрозы, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков, комментируя ход расследования дела об исчезновении подростка. В настоящее время полицейские проводят проверку по обращению. Людей, которые угрожали, пока не удалось установить.
Кроме того, представитель ведомства рассказал, что прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.
- Проводятся совещания и принимаются иные меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировал собеседник «КП».
Ранее полицейские и добровольцы в очередной раз выехали на место, где в последний раз видели живым подростка. Однако в ходе поисков 26 декабря мальчика найти не удалось.
Также в эфир вышла вторая передача с Андреем Малаховым, которая расставила многие точки над и в деле об исчезновении подростка. В выпуске передачи «Прямой эфир» приняли участие родители ребенка и люди, принимавшие участие в его поисках.
Кроме того, за информацию о возможном местонахождении Влада его родители готовы выплатить крупное вознаграждение – до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU