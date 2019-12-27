В Смоленске свидетелю по делу Влада Бахова начали угрожать

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-27T08:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске свидетель по делу Влада Бахова начал получать угрозы, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков, комментируя ход расследования дела об исчезновении подростка. В настоящее время полицейские проводят проверку по обращению. Людей, которые угрожали, пока не удалось установить.

Кроме того, представитель ведомства рассказал, что прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.

- Проводятся совещания и принимаются иные меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировал собеседник «КП».

Ранее полицейские и добровольцы в очередной раз выехали на место, где в последний раз видели живым подростка. Однако в ходе поисков 26 декабря мальчика найти не удалось.

Также в эфир вышла вторая передача с Андреем Малаховым, которая расставила многие точки над и в деле об исчезновении подростка. В выпуске передачи «Прямой эфир» приняли участие родители ребенка и люди, принимавшие участие в его поисках.

Кроме того, за информацию о возможном местонахождении Влада его родители готовы выплатить крупное вознаграждение – до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU