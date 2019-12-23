2019-12-23T13:47:11+03:00
Происшествия

Показали второй выпуск программы о поисках смолянина Влада Бахова

Подростки с вечеринки перестали хранить молчание и дали интервью журналистам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале Россия 1.Фото: скриншот видео программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале Россия 1.
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В сети появился новый, по второй по счету, выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В программе приняли участие родители мальчика и люди, принимавшие участие в поисках ребенка. Также журналистам удалось пообщаться с водолазами и подростками-участниками злополучной вечеринки, которые после выхода первой программы перестали хранить молчание.

Двое девушек попросили разобраться в ситуации, а их мамы принесли извинения родителям Влада. Дети сообщили, что устали от психологического давления, которое продолжают оказывать на них. А водолазы сообщили, что их присутствие на месте пропажи ребенка поисками было назвать нельзя.

- Так, для численности, - скали сотрудники МЧС.

Также родители Влада рассказали, что с самого начала их пытались пустить по ложному пути во время поисков.

- Были люди, которые знали где мы и в каком направлении идем искать Влада, но нас пытались запутать, предоставляя ложную информацию, - говорят участники программы.

Видео второго выпуска программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выйдет в эфир вечером 23 ноября на телеканале Россия 1, смотрите ниже.

Напомним, ранее в эфир вышла первая часть передачи о таинственном исчезновении Влада. Также свое независимое расследование провели журналисты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы.

Родители Влада не намерены останавливаться и продолжат искать сына. Одна из основных рассматриваемых версий случившегося – криминальная.

Позднее рядовые смоляне попросили передать дело о пропаже подростка на расследование в федеральные правоохранительные структуры. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org. Прошение адресовано Владимиру Путину, в следственный комитет Москвы и в федеральные органы власти России.

Видео с сайта allmovie.pro пользователя Barin.

Показали второй выпуск программы о поисках смолянина Влада Бахова.Видео с сайта allmovie.pro пользователя Barin.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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