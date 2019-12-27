2019-12-27T10:29:53+03:00
Общество

В Смоленской области появятся новые мусорные площадки

Приобретать контейнеры и обустраивать территорию под них будут за счет регионального бюджета
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В Смоленской области появятся новые мусорные площадки. Фото: pixabay.com.В Смоленской области появятся новые мусорные площадки. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области появятся новые мусорные площадки, сообщает обладминистрация. Средства на их обустройство в 2020 году получат 5 городских и 13 сельских поселений, а также город Смоленск.

В администрации сообщили, что в 2019 году органам местного самоуправления из средств областного бюджета была предоставлена субсидия в размере более 5 млн рублей. На нее в 10 муниципальных образованиях обустроены 87 контейнерных площадок и приобретены 239 контейнеров.

- Проведенная в июне нынешнего года инвентаризация выявила потребность в обустройстве на территории Смоленской области свыше 6 тысяч контейнерных площадок и приобретении более 10 тысяч контейнеров, - сообщили в администрации.

Тем временем, в столице региона проводится масштабная замена светильников. До весны планируется заменить более 15 тысяч фонарей. Жители ряда улиц остались довольны качеством проведенных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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