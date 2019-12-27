СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-27T12:17:15+03:00

Приложение можно скачать, зарегистрировавшись на Госуслугах и в системе «Электронный журнал»

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Мобильный сервис «Электронный дневник» заработал в Смоленской области, сообщает администрация региона. Приложение можно скачать, зарегистрировавшись на Госуслугах и в системе «Электронный журнал».

В администрации сообщают, что новые возможности облегчат учащимся процесс обучения, помогут родителям контролировать своего ребенка, значительно упростят работу учителям.

- Используя смартфон, родители могут отслеживать расписание занятий, домашние задания, оценки, замечания и возможные прогулы ребенка, а также общаться онлайн с учителями и администрацией школы. Школьники - знакомиться с расписанием и домашним заданием, получать дополнительные электронные материалы для подготовки к занятиям, узнавать статистику и рейтинг своих оценок. Учителя - общаться с родителями и готовить отчеты по успеваемости учащихся, проводить опросы и тестирования, оповещать о мероприятиях и событиях школьной жизни, - сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что в Смоленской области братьев и сестер будут зачислять в одну школу. По словам автора поправок, депутата от Смоленской области Сергея Неверова, законопроектом мы тех граждан, кто был вынужден водить детей в разные детские сады или школы, что вызывало для родителей массу неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU