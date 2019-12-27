2019-12-27T17:04:16+03:00
Общество

В Смоленске сбили 8-летнюю девочку

Ребенок шла к остановившему трамваю
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сбили 8-летнюю девочку. Фото: Виктория Никольская.В Смоленске сбили 8-летнюю девочку. Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сбили 8-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Ребенок шла к остановившему трамваю. ДТП произошло в 17.30 26 декабря на улице Тенишевой.

В ГИБДД сообщают, что ребенок получила травмы.

Ранее другого маленького смолянина сбили на улице Багратиона. 12-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии школьник госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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