СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-27T17:04:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске сбили 8-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Ребенок шла к остановившему трамваю. ДТП произошло в 17.30 26 декабря на улице Тенишевой.

В ГИБДД сообщают, что ребенок получила травмы.

Ранее другого маленького смолянина сбили на улице Багратиона. 12-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии школьник госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU