СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-28T12:17:32+03:00

Празднование Нового года и Рождества продлится до 7 января

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В Лопатинском саду открываются «Смоленские гуляния», сообщает городская администрация. Празднование Нового года и Рождества продлится до 7 января. Старт череде мероприятий дадут уже через пару часов, в 14.00, 28 декабря.

- На Массовом поле будут работать торговые точки, ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества и праздничная фото-зона. Открытие будет сопровождаться праздничным концертом, для детей организуют интерактивные игры, - рассказали в администрации.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь. В администрации обращают внимание, что, если позволит погода, все гости парка смогут бесплатно покататься на горке.

ИСТОЧНИК KP.RU