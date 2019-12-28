2019-12-28T12:17:32+03:00
Общество

В Лопатинском саду открываются «Смоленские гуляния»

Празднование Нового года и Рождества продлится до 7 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Лопатинском саду открываются «Смоленские гуляния», сообщает городская администрация. Празднование Нового года и Рождества продлится до 7 января. Старт череде мероприятий дадут уже через пару часов, в 14.00, 28 декабря.

- На Массовом поле будут работать торговые точки, ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества и праздничная фото-зона. Открытие будет сопровождаться праздничным концертом, для детей организуют интерактивные игры, - рассказали в администрации.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь. В администрации обращают внимание, что, если позволит погода, все гости парка смогут бесплатно покататься на горке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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