СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-29T08:58:15+03:00

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Новый рынок для фермеров построят в 2020 году в Смоленске, сообщил губернатор Алексей Островский в соцсетях. Планируется, что он будет оснащён как стационарными торговыми рядами, так и площадкой для торговли продукцией с машин. Также там будет работать ветеринарная лаборатория, которая обеспечит контроль качества реализуемой продукции.

– В настоящее время идет подбор участка для торговли, – сообщили в администрации. –Ведь действующий на улице Тенишевой уже не вмещает всех желающих и не отвечает сегодняшним требованиям по предоставлению необходимых условий для ведения торговли.

Ранее "КП" сообщала, что еще один продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области. Место для его расположения уже выбрано и размежёвано. Сообщается, что строительство рынка обойдется в 3,5 млн рублей. Часть денег – на благоустройство территории – будет выделено из бюджета поселения, вторая – на строительство рядов – из бюджета региона.

ИСТОЧНИК KP.RU