В Смоленске прошло открытие новогодних гуляний
Лопатинский сад готов для проведения торжеств
Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске прошло открытие новогодних гуляний, сообщает городская администрация. Перед горожанами выступили дети и творческие коллективы.
- Теперь встретимся в новогоднюю ночь и на протяжении всех каникул. Впереди ещё много интересного! - говорят сотрудники администрации.
Узнать, что приготовили для отдыхающих организаторы в Новогоднюю ночь и последующие дни, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU