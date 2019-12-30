2019-12-30T08:21:43+03:00
Общество

В Смоленске прошло открытие новогодних гуляний

Лопатинский сад готов для проведения торжеств
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске прошло открытие новогодних гуляний, сообщает городская администрация. Перед горожанами выступили дети и творческие коллективы.

- Теперь встретимся в новогоднюю ночь и на протяжении всех каникул. Впереди ещё много интересного! - говорят сотрудники администрации.

Узнать, что приготовили для отдыхающих организаторы в Новогоднюю ночь и последующие дни, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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