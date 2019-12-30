2019-12-30T09:16:49+03:00
Общество

Новогоднюю елку из машин показали в Вязьме

Креативный флешмоб прошел вечером на стадионе "Салют"
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Новогоднюю елку из нескольких десятков машин показали в Вязьме, сообщает паблик «Боевая Классика «Вязьма» ВКонтакте. Креативный флешмоб прошел вечером 29 декабря на стадионе "Салют".

Автомобилисты под контролем сотрудников ГИБДД выстроились друг за другом по ранее оговоренной схеме в форме главного символа Нового года и зажгли дальний свет. Участники акции и зрители остались в восторге от идеи.

Ранее в Лопатинском саду Смоленска стартовали новогодние гуляния. Узнать, что приготовили для отдыхающих организаторы в Новогоднюю ночь и последующие дни, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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