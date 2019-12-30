Смолянка отсидела четверо суток за отказ от обязательных работ

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-30T12:13:26+03:00

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Смолянка отсидела четверо суток за отказ убирать обувную фабрику, сообщает пресс-служба регионального УФССП. К такой мере наказания ее приговорил суд за ранее совершенное правонарушение. Посетив один раз учреждение, женщина больше не появлялась на фабрике. Судебные приставы пытались убедить нарушительницу, рассказывая об ответственности, которая ей грозит за неповиновение, то та продолжала игнорировать действия сотрудников.

Тогда суд вынес решение отправить женщину на четверо судок в изолятор временного содержания. После выхода нарушительница все же отработала 32 часа, убирая производственный мусор.

Ранее в Смоленской области «черный лесоруб» остался без денег и инструмента. Судебные приставы списали у мужчины долг с банковского счета за незаконную вырубку леса и конфисковали пилу, которая будет продана с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU