2019-12-30T14:07:25+03:00
Происшествия

Рецидивиста задержали в Вязьме за убийство

Тело 44-летней женщины с множественными телесными повреждениями обнаружено на балконе подозреваемого
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Следственный комитет России.Фото: Следственный комитет России.
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48-летнего рецидивиста задержали в Вязьме за убийство, сообщают сотрудники регионального СКР. В его квартире на балконе было обнаружено тело 44-летней женщины с множественными телесными повреждениями.

Сообщается, что ранее мужчина расписал спиртные напитки с жертвой, и избил ее в результате ссоры.

- Поняв, что женщина скончалась, он спрятал тело на балконе, - сообщили в СКР.

Кроме того, некоторое время назад в водоеме на территории Вязьмы было найдено тело другой женщины, которая с марта 2019 года находилась в розыске как без вести пропавшая. Сейчас устанавливается причастность задержанного и к этому преступлению.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее стало известно, что свидетель по делу Влада Бахова начал получать угрозы. В настоящее время полицейские проводят проверку по обращению. Людей, которые угрожали, пока не удалось установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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