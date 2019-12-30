2019-12-30T17:07:44+03:00
Общество

Три улицы перекроют в Смоленске в новогоднюю ночь

Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Три улицы перекроют в Смоленске в новогоднюю ночь, сообщает городская администрация. 31 декабря в центре столицы региона стартуют масштабные мероприятия по случаю проводов 2019 года. В связи с этим для безопасности отдыхающих будет закрыт проезд машин с 20.00 до 6.00 1 января по улицам Кирилла и Мефодия, Карла Маркса и Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической).

Автомобилистов просят заранее продумать маршруты передвижения. Афишу праздника можно посмотреть здесь. В Лопатинском саду для его проведения все готово – в парке создана фото-зона, установлена горка, наряжена новогодняя ель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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